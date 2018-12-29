Подробности жестокого убийства главы нефтяной компании в Москве

Причина покушения может быть связана с религией

Убийство 61-летнего топ-менеджера нефтяной компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова произошло в присутствии его молодой спутницы. Злоумышленник нанес жертве около 40 ножевых ранений и сбежал.

Кроме того, стал известен возможный мотив убийства. По факту произошедшего задержали гражданского мужа бывшей супруги 61-летнего бизнесмена. Он намеревался обратить в ислам общего сына Шаляховаи и его бывшей жены. Именно это привело к конфликту между ним и погибшим.

Задержать убийцу удалось, отследив его по камерам видеонаблюдения, передает РЕН ТВ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и будет решаться вопрос о мере пресечения.

Убийство произошло в ночь на 28 декабря в подъезде одного из домов на улице Гарибальди. При нападении на жертву киллер был в медицинской маске и темном пуховике. Он поджидал жертву прямо у квартиры.

Погибший был учредителем компании "Мастер-Нефть". Это основной подрядчик при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО "ЛУКОЙЛ".