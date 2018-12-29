Страшные кадры убийства владельца нефтяной компании слили в Сеть

​Нападение на Шалву Шаляхова произошло в лифте жилого дома

Стали известны подробности жестокого убийства 61-летнего Шалфы Шаляхова, который являлся учредителем компании "Мастер-нефть". Убийца поджидал жертву прямо возле его квартиры на юго-западе Москвы, сообщает ТВЦ.ru.

Камера наблюдения на первом этаже засняла, как в подъезд элитного дома входит бизнесмен и его молодая спутница. Они заходят в лифт. На часах 00:35. Прошло две минуты, и лифт спустился на первый этаж. Видно, что в кабине неизвестный мужчина добивает кого-то, лежащего на полу лифта.

После этого человек в темной куртке вышел из кабины и направился к выходу из подъезда. Следствие установило, что бизнесмен получил ножевые ранения в грудь, шею и голову. Он скончался на месте.

Убийство топ-менеджера "Мастер-нефти" произошло в ночь на 28 декабря. Нападавший нанес жертве около 40 ножевых ранений и сбежал. Основной версией причин убийства следствие называет попытку обратить в ислам общего сына Шаляхова и его бывшей жены. Это пытался сделать гражданский муж экс-супруги бизнесмена, который в итоге и пошел на убийство.

Его задержали в субботу, отследив по камерам видеонаблюдения. В ближайшее время ему предъявят обвинение и будет решаться вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Шаляхов был учредителем компании "Мастер-Нефть". Это основной подрядчик при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО "ЛУКОЙЛ".