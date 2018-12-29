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Националиста "Тесака" вновь приговорили к 10 годам колонии

17:16
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​В 2017 году его уже осудили на этот срок, но затем отменили приговор

В Москве Бабушкинский суд приговорил главу общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича ("Тесака") к 10 годам колонии. Таков вердикт по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

"Приговором суда Марцинкевич признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима ", - отметили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что под предлогом осуществления социально-значимых проектов, которые якобы были связаны с противодействием распространению наркотиков, Марцинкевич и другие участники движения в 2013 и 2014 годах нападали на граждан в Москве. Они использовали в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Также они избивали потерпевших и завладевали их имуществом. А еще они обливали их красящими веществами, передает "Интерфакс".

Приговор по этому делу был вынесен в июне 2017 года. Однако в мае 2018-го Мосгорсуд отменил его и направил на новое рассмотрение.

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