Напавшие на рэпера Птаху и полицейского в Москве задержаны

Музыканту предстоит со злоумышленниками очная ставка

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) отказался писать заявление о нападении на него в полицию. Несмотря на это подозреваемых все равно задержали.

Это произошло утром, 29 декабря. Правоохранительные органы сами возбудили дело в связи с тем, что в ходе нападения пострадал сотрудник полиции. Задержанные доставлены в ОВД "Красносельский".

По словам представителя Нуриева Марины Евстифеевой, накануне рэпер писал в ОВД "Красносельский" объяснительную записку. Он сообщил о том, что произошло и почему случилась стрельба, передает Агентство "Москва".

При этом сам Птаха не хочет решать ситуацию с помощью полиции. "Комментариев о личности нападавших он также не дает", - подчеркнула Евстифеева.

Нападение на Нуриева произошло в пятницу. Четверо мужчин атаковали его с битами и травматическим пистолетом в центре Москвы. Сам рэпер также отстреливается из своего травматического оружия. В итоге музыкант забежал на территорию неизвестного учреждения. На видео, снятом во время атаки, видно, как к группе нападавших вышел охранник, который попытался разнять одного из нападавших и Птаху.

Сообщалось, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал. Однако ТАСС информирует, что полицейскому, который пытался защитить рэп-исполнителя, сломали кисть руки. Здание, в которое забежал Нуриев, оказалось ГУЭБиПК МВД России на Новорязанской улице.

После этих событий в Stories instagram рэпера появилось видеообращение. По его словам, он подвергся атаке другого рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe. Нуриев сказал, что не будет подавать заявление в полицию, но пообещал сам отомстить обидчику, в частности, "сломав ему ноги".

Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Всем нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.