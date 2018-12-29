ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Напавшие на рэпера Птаху и полицейского в Москве задержаны

18:30
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Музыканту предстоит со злоумышленниками очная ставка

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) отказался писать заявление о нападении на него в полицию. Несмотря на это подозреваемых все равно задержали.

Это произошло утром, 29 декабря. Правоохранительные органы сами возбудили дело в связи с тем, что в ходе нападения пострадал сотрудник полиции. Задержанные доставлены в ОВД "Красносельский".

По словам представителя Нуриева Марины Евстифеевой, накануне рэпер писал в ОВД "Красносельский" объяснительную записку. Он сообщил о том, что произошло и почему случилась стрельба, передает Агентство "Москва".

При этом сам Птаха не хочет решать ситуацию с помощью полиции. "Комментариев о личности нападавших он также не дает", - подчеркнула Евстифеева.

Нападение на Нуриева произошло в пятницу. Четверо мужчин атаковали его с битами и травматическим пистолетом в центре Москвы. Сам рэпер также отстреливается из своего травматического оружия. В итоге музыкант забежал на территорию неизвестного учреждения. На видео, снятом во время атаки, видно, как к группе нападавших вышел охранник, который попытался разнять одного из нападавших и Птаху.

Сообщалось, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал. Однако ТАСС информирует, что полицейскому, который пытался защитить рэп-исполнителя, сломали кисть руки. Здание, в которое забежал Нуриев, оказалось ГУЭБиПК МВД России на Новорязанской улице.

После этих событий в Stories instagram рэпера появилось видеообращение. По его словам, он подвергся атаке другого рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe. Нуриев сказал, что не будет подавать заявление в полицию, но пообещал сам отомстить обидчику, в частности, "сломав ему ноги".

Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Всем нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

Главное сегодня
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.