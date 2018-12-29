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Порошенко сделал зону контроля Украины в Черном море больше

19:44
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Она увеличена вдвое

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины". Документ регламентирует морские границы страны и расширяет морскую зону на 12 морских миль.

Закон был принят Верховной радой 6 декабря 2018 года. "Цель закона — гармонизация морского законодательства страны с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — говорится на сайте Порошенко.

Закон направлен на предупреждение контрабандных операций, а также нелегальных судозаходов в закрытые порты неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области и Крыма. Кроме того, контролируемая морская территория Украины расширяется на 12 морских миль - до 24.

А еще закон предоставит украинским пограничникам расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне и контроля за плаванием, а также пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей там.

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