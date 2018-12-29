Путин приехал на Красную площадь в хоккейной форме (видео)

Президент принял участие в матче в центре города

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь. Там он вышел на каток и поучаствовал в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

Интересно, что из подъехавшего автомобиля глава государства вышел сразу в хоккейной форме. Он пообщался с некоторыми гостями мероприятия и вышел на каток.

Также в игре принимают участие другие традиционные участники. Это министр обороны Сергей Шойгу и знаменитые ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает "Интерфакс".

Российский лидер ранее неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. Она была организована 15 декабря 2011 года после его встречи с легендарными ветеранами отечественного хоккея. Главной целью соревнований стала поддержка тех, кто вечером после работы, хочет сыграть в хоккей, а не просидеть дома перед телевизором.