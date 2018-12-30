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Надоедливый Лукашенко преподнес Путину щедрые дары

10:31
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

В Москву президент Белоруссии приехал не с пустыми руками

Владимир Путин накануне принял в Кремле своего белорусского коллегу. Об этой встрече лидеры договорились, когда виделись в прошлый раз - во вторник.

Президенты обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства, а также сверили часы по поводу того, как продвигается работа по решению проблемных вопросов. Например в области ценообразования на энергоресурсы. Как было особо подчёркнуто, и Москва, и Минск настроены на урегулирование всех спорных моментов, передает "ТВ Центр".

Открывая переговоры, президент Лукашенко пошутил, что они с Путиным, наверное, уже надоели друг другу. Однако позднее он заметил, что пошутил.

Как рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, в Москву белорусский лидер приехал не с пустыми руками. В подарок Владимиру Путину он привез четыре мешка картошки, а также сало.

"Сало такое, не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто — самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало", - отметила она.

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