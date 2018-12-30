Москвичей лишили алкоголя до конца каникул

Запрет будет действовать в магазинах возле площадок с новогодними гуляниями

До Нового года остаётся не многим более суток. Россия ушла на большие каникулы. Главные атрибуты праздника теперь встречаются повсеместно.

В Ставрополе собрались добрые волшебники со всего света, передает "ТВ Центр". На них была возложена ответственная задача - протестировать развлекательные площадки парка Победы и вынести свой вердикт, готовы ли они принять горожан в новогоднюю ночь.

В Казани Деды Морозы прошествовали по главным улицам, а потом представили зрителям известные хиты в исполнении праздничного оркестра. В Новороссийске, несмотря на возраст, волшебные старики оседлали байки. При этом, они показали завидное знание правил дорожного движения и лихо останавливались перед каждой "зеброй", пропуская пешеходов.

В Москве тем временем ограничили продажу алкоголя. Купить горячительные напитки возле мест новогодних гуляний все десять дней. Кроме того, под запрет попали соки и газировка в стеклянной таре.

Новогодние каникулы в этот раз продлятся до 8 января. Уже в среду, девятого числа, россиянам придется выйти на работу.