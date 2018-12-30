Болтун Макрон вывел французов из себя

На улицах французских городов вновь беспорядки

"Жёлтые жилеты" в седьмой раз вышли на улицы французских городов. По официальным данным, в акциях по всей стране приняли участие около 12 тысяч человек.

Демонстрации состоялись в Париже, Марселе, Бордо, Лионе, Руане и других городах, передает "ТВ Центр". Основные акции прошли на юге французской столицы - у зданий местной телекомпании и государственного медиахолдинга. Протесты почти сразу переросли в беспорядки. Митингующие стали забрасывать полицейских камнями, поджигали мусорные ящики и выстраивали баррикады.

В ходе столкновений были задержаны около 60 человек, из которых 33 помещены под стражу. Позже организаторы движения жёлтых жилетов заявили, что возмутителями спокойствия были провокаторы.

В Руане манифестанты подожгли вход в здание филиала Банка Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, чтобы разогнать толпу. В Бордо в акции приняли участие почти 2 с половиной тысячи человек. Они требовали немедленно провести в стране референдум и скандировали "Макрона в отставку".

"Наш протест был законным. Мы ничего плохого не сделали. Однако нас все равно задерживают. У меня складывается ощущение, что я больше не во Франции. Теперь я живу как будто в стране, которой управляет диктат", - заявляет француз Филипп Паскот.

"Как мне прожить в 15-м округе Парижа на 1200 евро в месяц, если половина этой суммы уходит на аренду жилья?! Мне 66, и чтобы прокормиться — я вынуждена работать. А месье Макрон вместо того, чтобы помочь нам, только болтает. Ему на нас наплевать!" - негодует Марти Дойен.