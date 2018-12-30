ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Болтун Макрон вывел французов из себя

11:30
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

На улицах французских городов вновь беспорядки

"Жёлтые жилеты" в седьмой раз вышли на улицы французских городов. По официальным данным, в акциях по всей стране приняли участие около 12 тысяч человек. 

Демонстрации состоялись в Париже, Марселе, Бордо, Лионе, Руане и других городах, передает "ТВ Центр". Основные акции прошли на юге французской столицы - у зданий местной телекомпании и государственного медиахолдинга. Протесты почти сразу переросли в беспорядки. Митингующие стали забрасывать полицейских камнями, поджигали мусорные ящики и выстраивали баррикады.

В ходе столкновений были задержаны около 60 человек, из которых 33 помещены под стражу. Позже организаторы движения жёлтых жилетов заявили, что возмутителями спокойствия были провокаторы.

В Руане манифестанты подожгли вход в здание филиала Банка Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, чтобы разогнать толпу. В Бордо в акции приняли участие почти 2 с половиной тысячи человек. Они требовали немедленно провести в стране референдум и скандировали "Макрона в отставку".

"Наш протест был законным. Мы ничего плохого не сделали. Однако нас все равно задерживают. У меня складывается ощущение, что я больше не во Франции. Теперь я живу как будто в стране, которой управляет диктат", - заявляет француз Филипп Паскот.

"Как мне прожить в 15-м округе Парижа на 1200 евро в месяц, если половина этой суммы уходит на аренду жилья?! Мне 66, и чтобы прокормиться — я вынуждена работать. А месье Макрон вместо того, чтобы помочь нам, только болтает. Ему на нас наплевать!" - негодует Марти Дойен.

Главное сегодня
Полиция Франции задерживает участницу протестной акции "желтых жилетов" в Париже
Полиция Франции задерживает участницу протестной акции "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Полиция Франции во время уличных беспорядков
Полиция Франции во время уличных беспорядков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.