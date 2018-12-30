Российские музыканты бесплатно сыграли в Дамаске

Для местных студентов провели мастер-класс

Преподаватели музыки, победители международных конкурсов из России в преддверии Нового года провели мастер-классы для студентов государственной консерватории в Дамаске.

Занятий прибавилось, но будущим скрипачам и пианистам дополнительная нагрузка только на пользу. Уроки у признанных мастеров из-за рубежа они берут уже не в первый раз. Российские мэтры классической музыки не только занимались с юными дарованиями, но и провели для них концерт, передает "ТВ Центр".

"Школа в Сирии есть, она достаточно серьезная. Нужно делать так, чтобы сюда приезжали разные педагоги, которые все время этот уровень поднимали выше и выше. Это важно для студентов – взгляд со стороны, чтобы они всегда чувствовали, что их планка постоянно повышается", - говорит преподаватель Московской консерватории Евгений Румянцев.

"На прошлой неделе к нам приезжали итальянские органист и пианист, и также бразильский пианист, и это было здорово. Такие занятия полезны, а уровень преподавателей из России очень высокий. Искусство музицирования гостей из России стало наглядным примером для студентов, каких высот можно добиться, если приложить максимум усилий в учебе и посвятить свою жизнь музыке", - восхищается студентка Ясмин Мухаммад.

