"Надо гнать их": украинцы жаждут смены власти

Низкие рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко объяснили тотальным недоверием к действующей власти

Москва ввела запрет на поставку ряда продовольственных и промышленных товаров из Украины в ответ на антироссийские санкции. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев. Однако Киев не считает убытки своих компаний. Сейчас там актуальны совсем другие вопросы. В очередной раз украинские власти пытаются переписать историю.

Первые часы очередного режима прекращения огня, но даже с наступлением тишины в Донбассе не исключают провокаций.

"Сейчас с большой вероятностью можно говорить о том, что Украина отказалась от планов наступления. Но это не значит, что нам нужно полностью успокоиться. Украина - это Украина. Они иногда совершают очень безрассудные поступки, поэтому, конечно же, армия находится в полной боевой готовности", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Непрекращающийся конфликт на юго-востоке - главная проблема президента, передает "ТВ Центр". 31 декабря украинцев ждет новогодний подарок - старт предвыборной кампании. Которую Порошенко рискует с треском провалить. Даже провластные центры изучения общественного мнения рисуют президенту рейтинг всего в 11%. По другим данным, его популярность вдвое ниже. А это уже худший показатель среди действующих глав государства за всю историю Украины. Лидер во всех рейтингах - Юлия Тимошенко. Но лидер не безоговорочный - всего 13%. И это говорит о тотальном недоверии к действующей власти и бесперспективности ее смены, сходятся во мнении политологи.

"Если мы начнем мыслить глобально, то мы поймем, что наши сегодняшние внешне зависимые элиты надо просто гнать. Потому что их интересы - это интересы на истощение Украины, интересы на использование сырья, людей, на все", - говорит директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Провалив шанс остаться у власти, используя военное положение, Порошенко сейчас весь в делах духовных. Молится в храмах раскольничьей украинской церкви и собирается в предвыборное турне вместе с ее руководителем Епифанием. Эти двое точно войдут в историю Украины как посягнувшие на канонические устои. В Министерстве образования Незалежной, тем временем, историю переписывают. Ведомство обязало авторов и издателей учебника для 10 класса убрать из него упоминание о сотрудничестве руководителя запрещенной в России УПА Шухевича с фашистами. Чиновники требуют не только исправить текст для будущих тиражей, но и отозвать уже напечатанные экземпляры.

"ТВ Центр".