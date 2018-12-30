Путин в новогоднюю ночь спустится в метро

Поздравление президента покажут на экранах в вагонах

Пассажиры Московского метро встретят Новый год в компании президента России. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, новогоднее поздравление покажут на экранах в вагонах поездов.

Обращение главы государства в подземке покажут впервые. Услышать теплые слова Путина смогут и пассажиры на эскалаторах.

Кроме того, к москвичам и гостям столицы с поздравлением обратится и мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство "Москва". Их поздравления покажут около 9 тысяч экранов.