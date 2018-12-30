Стала известна причина крушения вертолета в Бурятии

В результате катастрофы погибли четыре человека, для их опознания потребуются генетические экспертизы

В Бурятии выясняют причины крушения частного вертолета. Авария произошла этим утром в пригороде Улан-Удэ. Все четыре человека, находившихся на борту, погибли.

Уже установлено, что среди погибших был известный в республике предприниматель, передает "ТВ Центр". Пассажиры направлялись на отдых, однако из-за погодных условий в точке назначения воздушное судно сесть не смогло и пилот повернул обратно.

По словам очевидцев, при заходе на посадку сначала вертолёт завис в воздухе, а после начал падать. Машина выгорела почти полностью. По факту аварии возбуждено уголовное дело.