Безразличного Макрона предостерегли от расстрела демонстрантов

Французскому президенту обещают жаркую новогоднюю ночь

Французских "жёлтых жилетов" снова усмиряют дубинками и резиновыми пулями. На очередной протест митингующие вышли накануне. Изначально мирная акция быстро переросла в беспорядки. Толпа блокировала офисы местных СМИ. Закидывала полицейских камнями и жгла автомобили. Горели не только баррикады, но и здание национального банка.

Только по официальным данным седьмая акция протеста "желтых жилетов" собрала 12 тысяч человек. Люди выходили на улицы в Париже, Марселе, Бордо, Лионе и других городах, передает "ТВ Центр".

Во французской столице протестующие сконцентрировались на Елисейских полях и у зданий национального медиахолдинга. Возле редакции государственного канала демонстранты выкрикивали лозунги о фейковых новостях и требовали отставки Эммануэля Макрона.

"Как мне прожить на 1200 евро в 15-м округе Парижа, если половина этой суммы уходит на оплату жилья? Мне 66, я все еще работаю, чтобы мне было, что есть. А месье Макрон вместо того, чтобы помочь нам, только болтает. Ему на нас плевать!" – жалуется пенсионерка Мартин Дойен.

В дневное время акции протеста носили относительно мирный характер. Полицейские даже не ограничивали движение на Елисейских полях. Частично работали рестораны и магазины. Демонстранты подчеркивают: за свои права они борются законными методами и требуют такого же отношения от властей.

"Макрон, мы заявляем о своих правах в рамках здравого смысла. И от вас требуем того же. Не совершайте той же ошибки, что и Шарль де Голль, приказавший армии стрелять по демонстрантам", - восклицает жительница Парижа.

Беспорядки, которые происходили в вечернее время, демонстранты объясняют действиями провокаторов. Митингующие забрасывали полицейских камнями, поджигали мусорные баки и автомобили. Вечером в субботу в Париже сгорели 8 машин и мотороллер. Часть из них - рядом с редакцией газеты. А в Руане неизвестные подожгли вход в здание филиала банка Франции.

На очередную акцию протеста "желтые жилеты" намерены выйти и в новогоднюю ночь. Полиция намерена усилить меры безопасности. Однако, несмотря на планы демонстрантов, мэрия Парижа решила не отменять праздничных мероприятий, часть из которых должна пройти на Елисейских полях.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".