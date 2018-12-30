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В Крыму приземлился космический корабль

13:19
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Фанаты "Звездных войн" будут в восторге

Космический корабль "Страж Империи" приземлился в Крыму и ждёт первых посетителей. В Алуште открылся не имеющий аналогов в России научно-развлекательный комплекс.

Его посетители смогут в виртуальной реальности управлять межпланетным транспортом, участвовать в космических боях и даже спасти Вселенную. Есть и небольшой музей, посвященный жизненному пути реальных и выдуманных героев космоса - от Юрия Гагарина до Дарта Вейдера, передает "ТВ Центр".

Для тех, кто захочет задержаться подольше, работает гостиница, номера которой повторяют интерьер кают космического корабля. А подкрепиться можно настоящим бортовым питанием.

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Научно-развлекательный комплекс "Страж Империи"
Научно-развлекательный комплекс "Страж Империи"
Научно-развлекательный комплекс "Страж Империи"
Научно-развлекательный комплекс "Страж Империи"
Научно-развлекательный комплекс "Страж Империи"
Научно-развлекательный комплекс "Страж Империи"
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