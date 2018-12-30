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Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King

12:29
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Мужчину, ранее судимого за изнасилования, поймали во Владимирской области

Сотрудники полиции задержали попутчика директора столичных ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, которого она подвозила на своей машине из Москвы в Тулу. После этой поездки женщина пропала.

Операция по задержанию мужчины прошла в городе Гороховец Владимирской области, сообщили в ТВЦ.ru в столичном управлении МВД. В настоящее время подозреваемого в причастности к исчезновению Ахматовой везут в столицу на допрос.

Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря. По данным ее родных, 23-го числа она собиралась из Москвы в Тулу. Возле одной из станций метро девушка взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. В районе подмосковного Серпухова ее телефон выключился. Больше на связь она не выходила.

Позднее машину Ахматовой нашли возле одного из торговых центров в Ярославле. Известно, что попутчиком оказался мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления.

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