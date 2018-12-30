Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King

Мужчину, ранее судимого за изнасилования, поймали во Владимирской области

Сотрудники полиции задержали попутчика директора столичных ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, которого она подвозила на своей машине из Москвы в Тулу. После этой поездки женщина пропала.

Операция по задержанию мужчины прошла в городе Гороховец Владимирской области, сообщили в ТВЦ.ru в столичном управлении МВД. В настоящее время подозреваемого в причастности к исчезновению Ахматовой везут в столицу на допрос.

Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря. По данным ее родных, 23-го числа она собиралась из Москвы в Тулу. Возле одной из станций метро девушка взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. В районе подмосковного Серпухова ее телефон выключился. Больше на связь она не выходила.

Позднее машину Ахматовой нашли возле одного из торговых центров в Ярославле. Известно, что попутчиком оказался мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления.