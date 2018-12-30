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Путин рассыпался в поздравлениях

12:57
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Президент России направил телеграммы главам почти 40 государств. Лидеров Грузии и Украины в списке не оказалось

Владимир Путин поздравил глав зарубежных государств и правительств с Рождеством и наступающим Новым годом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер направил телеграммы своим коллегам по СНГ и БРИКС, а также президентам Турции и Сирии, президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель, а также руководителям Франции и США.

В поздравлении Дональду Трампу Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном. Он напомнил своему коллеге о том, что отношения двух стран являются важнейшим фактором глобальной безопасности.

Всего президент поздравил почти 40 лидерам. В списке не оказалось президентов Грузии и Украины, сообщает ТВЦ.ru.

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