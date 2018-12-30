Собянин пригласил детей посетить "Театр сказок" на ВДНХ

Маленьких зрителей ждут незабываемые впечатления

Сергей Собянин пригласил маленьких жителей столицы на спектакли в "Театр сказок" на ВДНХ. По словам мэра, там детей ждут незабываемые впечатления.

"Когда наступает праздник, дети особенно ждут чуда и радуются подаркам. В "Театре сказок" дети станут участниками увлекательных шоу, созданных с помощью цифровой технологии motion capture (захвата/удержания движения) и других новейших мультимедийных средств", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Театр расположился в историческом павильоне № 9 "Юные техники".

Собянин добавил, что сейчас ВДНХ переживает беспрецедентную по масштабам реставрацию. В этом году там отреставрировали Центральную аллею и уникальный фонтан "Золотой колос". Кроме того, возрожден павильон "Космос" и новый город профессий "Техноград".