Собянин открыл новую станцию метро "Савёловская"

Она снизит нагрузку на "серую" ветку метрополитена

Сергей Собянин в воскресенье, 30 декабря, открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии. Планируется, что она снизит нагрузку на Серпуховско-Тимирязевскую ветку и улучшит транспортную доступность районов Беговой, Савёловский, Бутырский и Марьина роща.

"Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей - сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро "Савеловская", которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию", - приводит слова Собянин агентство "Москва".

Станция расположена под площадью Савеловского вокзала, вдоль Третьего транспортного кольца. Глубина ее заложения - более 65 метров. Станция имеет два вестибюля с выходами.

На базе "Савеловской" будет создан транспортно-пересадочный узел. Он объединит потоки пассажиров Савеловского вокзала с подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров, наземного общественного транспорта и двух линий метро - БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской.