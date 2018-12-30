ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провокатор Порошенко остался без поздравлений Путина

14:02
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Президент России не стал нарушать традицию

Владимир Путин в воскресенье, 30 декабря, поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом. Телеграммы от российского президента получили почти 40 глав государств и правительств. В списке не оказалось руководителей двух стран - ближайших соседей России.

В опубликованном на сайте Кремле перечне отсутствуют президент Украины Петр Порошенко и грузинский лидер Саломе Зурабишвили, передает ТВЦ.ru. Поздравления от Путина получила Тереза Мэй, хотя отношения России и Великобритании в последнее годы оказались сильно испорчены после череды скандалов.

Отсутствие телеграммы в адрес Петра Порошенко стало уже традицией. Владимир Путин ни разу не поздравлял его с 2014 года, когда тот возглавил Украину.

Украинский президент регулярно обвиняет Москву в агрессии против Киева. В ноябре Порошенко после провокации в Керченском проливе вводил в стране военное положение, однако в конце декабря отменил его. Он рассказывал, что после инцидента пытался дозвониться до Путина, но тот отказался разговаривать. Позднее российский президент пояснил, что не увидел в этом смысла.

 

Новости по теме
Владимир Путин и Петр Порошенко
Владимир Путин и Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.