Провокатор Порошенко остался без поздравлений Путина

Президент России не стал нарушать традицию

Владимир Путин в воскресенье, 30 декабря, поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом. Телеграммы от российского президента получили почти 40 глав государств и правительств. В списке не оказалось руководителей двух стран - ближайших соседей России.

В опубликованном на сайте Кремле перечне отсутствуют президент Украины Петр Порошенко и грузинский лидер Саломе Зурабишвили, передает ТВЦ.ru. Поздравления от Путина получила Тереза Мэй, хотя отношения России и Великобритании в последнее годы оказались сильно испорчены после череды скандалов.

Отсутствие телеграммы в адрес Петра Порошенко стало уже традицией. Владимир Путин ни разу не поздравлял его с 2014 года, когда тот возглавил Украину.

Украинский президент регулярно обвиняет Москву в агрессии против Киева. В ноябре Порошенко после провокации в Керченском проливе вводил в стране военное положение, однако в конце декабря отменил его. Он рассказывал, что после инцидента пытался дозвониться до Путина, но тот отказался разговаривать. Позднее российский президент пояснил, что не увидел в этом смысла.