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НОВОСТИ

Опубликовано новое видео испытаний новогоднего подарка Путина

14:43
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

За запуском президент лично наблюдал из Национального центра управления обороной

Минобороны опубликовало новые кадры с места испытаний гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", которые состоялись в эту среду.

За испытаниями новейшего стратегического оружия Владимир Путин наблюдал из Национального центра управления обороной. Верховный главнокомандующий сообщил: "Авангард" начнёт поступать на вооружение армии уже в следующем году, сообщает "ТВ Центр". Тогда президент назвал успешные испытания ракеты настоящим подарком стране к Новому году.

Эта система уникальна. Она неуязвима для всех ныне существующих средств ПВО и ПРО. И даже тех, что находятся в разработке. Ракета постоянно маневрирует, а значит, вероятный противник не может просчитать её траекторию.

Испытания состоялись в Оренбуржье. Маршрут полёта виден на карте. В итоге условная цель на полигоне Кура на Камчатке была успешно поражена.

Главное сегодня
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Наблюдение за пуском ракеты комплекса "Авангард" из Национального центра управления обороной
Наблюдение за пуском ракеты комплекса "Авангард" из Национального центра управления обороной
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Владимир Путин следит за запуском ракета комплекса "Авангард"
Владимир Путин следит за запуском ракета комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
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