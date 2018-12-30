Опубликовано новое видео испытаний новогоднего подарка Путина

За запуском президент лично наблюдал из Национального центра управления обороной

Минобороны опубликовало новые кадры с места испытаний гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", которые состоялись в эту среду.

За испытаниями новейшего стратегического оружия Владимир Путин наблюдал из Национального центра управления обороной. Верховный главнокомандующий сообщил: "Авангард" начнёт поступать на вооружение армии уже в следующем году, сообщает "ТВ Центр". Тогда президент назвал успешные испытания ракеты настоящим подарком стране к Новому году.

Эта система уникальна. Она неуязвима для всех ныне существующих средств ПВО и ПРО. И даже тех, что находятся в разработке. Ракета постоянно маневрирует, а значит, вероятный противник не может просчитать её траекторию.

Испытания состоялись в Оренбуржье. Маршрут полёта виден на карте. В итоге условная цель на полигоне Кура на Камчатке была успешно поражена.