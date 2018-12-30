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По Москве поехал новогодний транспорт

14:43
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Празднично оформленный транспорт запустил Сергей Собянин

Сергей Собянин принял участие в запуске новогоднего общественного транспорта. По традиции, в эти дни по Москве курсируют празднично оформленные троллейбусы, автобусы и поезда подземки, а также впервые на маршрут вышли украшенные трамваи "Витязь-М" и электробусы.

"Московский транспорт ежегодно обновляется и в этом году сотни новых вагонов метро, трамваев, автобусов появились в транспорте Москвы. И это не просто новый, а очень современный качественный вид транспорта. Спасибо всем, кто вкладывает свою душу, чтобы каждый день обеспечивать и обслуживать москвичей транспортом. Москвичи будут отдыхать, но транспорт будет работать и в праздничные дни", - сообщил Собянин.

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