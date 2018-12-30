ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как изменится работа транспорта в Москве в праздники

14:55
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

График работы существенно изменится

Начиная с воскресенья, 30 декабря, и до окончания новогодних праздников парковки в Москве стали бесплатными, а центр города пешеходным.

На Тверской и на улицах, прилегающих к Красной площади, развернулись основные гуляния фестиваля "Путешествие в Рождество". Точная карта всех перекрытий есть на сайте правительства Москвы.

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Так что гулять на многочисленных праздничных площадках можно будет до утра.

Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Зона платной парковки
Зона платной парковки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.