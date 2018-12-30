Как изменится работа транспорта в Москве в праздники

График работы существенно изменится

Начиная с воскресенья, 30 декабря, и до окончания новогодних праздников парковки в Москве стали бесплатными, а центр города пешеходным.

На Тверской и на улицах, прилегающих к Красной площади, развернулись основные гуляния фестиваля "Путешествие в Рождество". Точная карта всех перекрытий есть на сайте правительства Москвы.

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Так что гулять на многочисленных праздничных площадках можно будет до утра.