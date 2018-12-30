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Фото попутчика пропавшей директора Burger King попало в интернет

16:00
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

По данным из открытых источников, мужчина 1979 года рождения жил в Серпухове

СМИ опубликовали фотографии мужчины, предположительно причастного к исчезновению директора ресторанов сети Burger King Ирины Ахматовой.

По данным из открытых источников, изображенного на фотографиях мужчину зовут Виталий Ч. Ему 39 лет. Мужчина проживает в Серпухове. Последний раз он заходил на свою страницу в социальной сети 26 декабря.

Ранее в столичном МВД сообщили ТВЦ.ru, что подозреваемый в исчезновении Ирины Ахматовой задержан в городе Гороховец Владимирской области. Он уже доставлен в Москву, сейчас с ним работают следователи.

В свою очередь телеканал "360" сообщает, что мужчина ранее лечился в психиатрической больнице, откуда сбежал. До 2014 года находился в розыске. При этом семь лет назад против него возбуждали уголовное дело по факту мошенничества, однако до суда оно не дошло.

Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря. По данным ее родных, 23-го числа она собиралась из Москвы в Тулу. Возле одной из станций метро девушка взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. В районе подмосковного Серпухова ее телефон выключился. Больше на связь она не выходила. Позднее машину Ахматовой нашли возле одного из торговых центров в Ярославле.

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Мужчина, предположительно причастный к исчезновению Ирины Ахматовой
Мужчина, предположительно причастный к исчезновению Ирины Ахматовой
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