Запрещенный Киркоров сделал заявление на украинском ТВ

Звезда российской эстрады тайком пробралась в эфир шоу

На Украине 15 декабря прошел полуфинал популярного конкурса талантов "Х-Фактор". В роли судей на шоу выступили Андрей Данилко, Настя Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров.

Настоящий сюрприз как для зрителей, так и для участников с членами жюри подготовил Андрей Данилко (более известный в России как Верка Сердючка). После выступления коллектива Duke Time, который исполнил песню "Цвет настроения синий", юмористу прямо во время эфира позвонил король российской эстрады Филипп Киркоров. Артист сделал вид, что звонок для него - неожиданность и попросил ведущего Андрея Беднякова вывести разговор с певцом на большой экран.

Просьбу хитрого Данилко выполнили, даже не вспомнив, что Киркорову запрещено появляться на Украине из-за поездок в Крым. "Я очень по вам скучаю", - сделал заявление в эфире украинского теле-шоу Филипп. В ходе выступления стало ясно, что Киркоров заранее подготовился. Он припас для членов жюри подарки. "Обязательно вам передам очаровательных розовых свинок, которые принесут вам удачу и всю мою любовь", - сказал российский певец, продемонстрировав фарфоровые презенты на камеру.

29 декабря к гала-концерту шоу подарки от Киркорова доставили на Украину. Свинок раздал коллегам Андрей Данилко. "Всем привет и с Новым годом от Филиппа", - объявил он.

На заигрывания российского и украинского артистов обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"Все-таки удивительной души человек Андрей Данилко. Вот кто настоящий миротворец. Запрещенного на Украине Киркорова вывел в прямой видеоэфир, да еще и подарки от него передал. Обожаю украинский "Х-Фактор". Ни одной передачи не пропускаю. Смотрю в интернете эфиры каждую субботу. В этом мы с Филиппом сходимся. Слава Богу, эта передача никакого отношения не имеет к политике, только музыка, которая объединяет народы. Приятно было видеть как Филиппа тепло принимала украинская аудитория. Украинцы соскучились за любимыми артистами из России. Именно люди, а не политики, которые пытаются нас разделить. Спасибо Андрею Данилко за то благое дело, которое он делает. Мы еще будем братьями", - отметил Манукян.