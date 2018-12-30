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Порошенко перенял привычки Януковича

17:26
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Украинский президент боится гнева простого народа

Стало известно, где Петр Порошенко встретит Новый год. 31 декабря президент Украины проведет в резиденции "Синегора" в Прикарпатье, где часто отдыхал его предшественник Виктор Янукович.

Последние несколько лет Порошенко любил отдыхать с семьей на Мальдивах. В прошлом году поездка на острова в Индийском океане стоимостью полмиллиона долларов привела к скандалу. Украинцы возмутились тем, что президент тратит такие деньги на свой отдых, тогда как простой народ вынужден на всем экономить. Администрация Порошенко сперва отмалчивалась, однако затем признала факт поездки.

В этом году украинский лидер решил не испытывать терпение граждан, у которых он и так не слишком популярен, и поехал в Ивано-Франковскую область. Об этом сообщает портал Страна.ua. Президентская дача там располагается на площади почти 11 тысяч гектаров. На ее территории есть ресторан, канатная дорогая, мини-зоопарк и часовня.

Когда-то комплекс в Прикарпатье был охотничьей резиденцией австро-венгерского императора Франца-Иосифа, в советское время его перестроили под санаторий. В 2001 году "Синегора" стала зимней резиденцией президентов Украины. Особенно часто там отдыхал Виктор Янукович, который был смещен со своего поста в 2014 году в результате госпереворота.

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