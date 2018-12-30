Ведомые США лидеры ЕС подставляют европейцев под удар

В случае размещения американских ракет в Европе Россия будет вынуждена ответить

Россия будет вынуждена ответить на возможное размещение американских ракет в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, позиция Евросоюза по Договору о ракетах средней и меньшей дальности является "ложно понятной" солидарностью.

Российский министр обратил внимание, что больше всего тревог по поводу выхода США из ДРСМД слышалось из Европы, однако в итоге страны Старого света проголосовали против резолюции России в поддержку договора.

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам. <...> , - заявил Лавров в интервью, опубликованном на сайте МИД.

По мнению главы ведомства, в случае ликвидации ДРСМД над Европой вновь нависнет угроза размещения там американских ракет, запрещенных именно этим договором.

"Это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут", - заключил он.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, так как Россия не соблюдает условия документа. В частности, это касается ракетного комплекса 9М729. В Москве утверждают, что он соответствует положениям ДРСМД.