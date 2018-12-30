Стали известны новые данные о попутчике клиентки BlaBlaCar

Мужчина был неоднократно судим и проходил принудительное лечение в психбольнице

Мужчина, которого взяла в попутчики директор ресторанов Burger King Ирина Ахматова, ранее был судим за изнасилование и разбой.

По данным СМИ, 39-летний уроженец Нижнего Новгорода Виталий Ч. в 2004 году попал за решетку за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Выйдя на свободу в 2010-м, Виталий недолго поработал таксистом в родном городе. Спустя три года мужчину обвиняли в мошенничестве, однако дело не дошло до суда.

В 2014 году Виталий Ч. вновь угодил в тюрьму. На этот раз за ограбление двух проституток, услугами которых перед этим сам же и воспользовался. В том же году, по данным журналистов, он сбежал их психиатрической больницы.

Друзья мужчины не верят в то, что Виталий мог похитить Ирину Ахматову и убить ее. В интервью "Комсомольской правде" один из них охарактеризовал его как хорошего человека.

"Не пьет, позитивный такой. И в Бога он верит", - говорят знакомые. При этом рассказать, чем занимался и на что жил Виталий в Серпухове, никто не смог.

Ярославское издание 76.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Виталий Ч. в психбольнице проходил принудительное лечение. По данным собеседников сайта, "в полнолуние у него сносило крышу".

"Именно в такой день и пропала жительница Тулы Ирина Ахматова", - добавил источник.

Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря. По данным ее родных, 23-го числа она собиралась из Москвы в Тулу. Возле одной из станций метро девушка взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. В районе подмосковного Серпухова ее телефон выключился. Больше на связь она не выходила. Позднее машину Ахматовой нашли возле одного из торговых центров в Ярославле.