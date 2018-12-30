Трампа уличили в связях с инопланетянами

Президент США помогал гуманоидам открыть на Земле собственное дело

Дональд Трамп в прошлом имел контакты с инопланетянами, выяснили западные СМИ.

В 1998 году нынешний президент США встретился с двумя представителями инопланетной расы Зигом и Загой и дал им интервью. Действо происходило в детской телепередаче The Den.

Гуманоиды попросили у Трампа совета по покупке недвижимости и открытию собственного дома отдыха. Своих новых друзей он предупредил о том, что на Земле им предстоит иметь дело со злыми и ужасными бизнесменами.

"Они не спят по ночам, они ворочаются и потеют, размышляя, как воспользоваться вами", - заявил Трамп.

После интервью он и вовсе потребовал у Зига и Зага 20% акций в бизнесе за свой дельный совет. Инопланетяне заплатили Дональду Трампу всего 50 центов, передает ТВЦ.ru.