В центре Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов (видео)

Среди пострадавших оказался ребенок

Автомобиль Mercedes Benz протаранил группу пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На тротуар легковушку вынесло после столкновения на перекрестке с Subaru Forester.

ДТП произошло на пересечении Невского проспекта с набережной Фонтанки возле Аничкова моста. В результате наезда легковушки пострадали трое пешеходов, в том числе ребенок. На вид ему 11-13 лет.

На месте работает большое количество бригад скорой помощи, передает ТВЦ.ru. Причины аварии, а также виновного в столкновении устанавливают сотрудники ГИБДД.