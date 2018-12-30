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В центре Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов (видео)

19:36
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Среди пострадавших оказался ребенок

Автомобиль Mercedes Benz протаранил группу пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На тротуар легковушку вынесло после столкновения на перекрестке с Subaru Forester.

ДТП произошло на пересечении Невского проспекта с набережной Фонтанки возле Аничкова моста. В результате наезда легковушки пострадали трое пешеходов, в том числе ребенок. На вид ему 11-13 лет.

На месте работает большое количество бригад скорой помощи, передает ТВЦ.ru. Причины аварии, а также виновного в столкновении устанавливают сотрудники ГИБДД.

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