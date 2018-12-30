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Собянин рассказал, когда Тверская откроется для пешеходов

19:46
  • воскресенье
  • 30 декабря 2018

Накануне Нового года мэр лично проверил, как идет украшение улицы

Сергей Собянин лично проверил, как идет подготовка Тверской улицы к праздничным гуляниям. В воскресенье, 30 декабря, мэр Москвы прогулялся с журналистами по улице, которая уже в понедельник станет пешеходной.

"На Тверской кипит работа", - заметил Собянин. По его словам, 31 декабря Тверская станет пешеходной не в 17:00, как планировалось ранее, а уже в два часа дня.

Общаясь с рабочими, мэр отметил, что перекрытие Тверской позволит быстро и качественно завершить работы по украшению улицы, сообщает ТВЦ.ru.

Тверская улица станет одной из главных площадок для народных гуляний. В этом году главная тема праздника здесь — "Новый год моего детства". До 2 января улица будет полностью закрыта для движения транспорта.

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