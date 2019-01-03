Когда в Москве отключат аналоговое телевидение

Цифровое телевидение станет общедоступным для жителей Москвы и Подмосковья 15 апреля

Россия в наступившем году полностью откажется от аналоговой трансляции федеральных телеканалов. В Москве и Подмосковье переход "на цифру" завершится 15 апреля.

Однако полностью аналоговое вещание в столице не прекратится. Несмотря на решение о поэтапном отказе от аналога, столичные власти договорились о продолжении его работы в кабельных сетях Таким образом, москвичи сами смогут выбрать, в каком качестве им смотреть телевизор, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

В России же поэтапное отключение аналогового вещания завершится 10 июня. Россиянам предложат бесплатный доступ к двум пакетам цифровых каналов высокого качества.