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Кошмарное оправдание убийцы девушки из BlaBlaCar

08:09
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Преступник сознался в содеянном

Попутчик пропавшего директора Burger King Ирины Ахматовой сознался в убийстве. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет. На кадрах 39-летний мужчина объяснил свои действия.
Фото попутчика пропавшей директора Burger King попало в интернет

"Хотел ее ограбить", - развел руками преступник, добавив, что раскаивается в содеянном.

В свою очередь следователи установили, что мужчина заранее спланировал убийство. Он создал несколько фальшивых аккаунтов на BlaBlaCar, в том числе от лица женщин и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой.

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