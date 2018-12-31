Кошмарное оправдание убийцы девушки из BlaBlaCar

Преступник сознался в содеянном

Попутчик пропавшего директора Burger King Ирины Ахматовой сознался в убийстве. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет. На кадрах 39-летний мужчина объяснил свои действия.

"Хотел ее ограбить", - развел руками преступник, добавив, что раскаивается в содеянном.

В свою очередь следователи установили, что мужчина заранее спланировал убийство. Он создал несколько фальшивых аккаунтов на BlaBlaCar, в том числе от лица женщин и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой.