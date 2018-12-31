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После взрыва в Магнитогорске под обломками заблокированы десятки человек

10:11
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Жертвами трагедии стали трое жильцов дома

Основная версия ЧП в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома, взрыв бытового газа. Об этом сообщили в ФСБ. По  последним данным МЧС, погибли трое, в том числе ребенок. Из-под завалов извлекли троих выживших, они госпитализированы. Повреждены 48 квартир, где по данным местных властей, проживали более 100 человек. Как заявил замгубернатора региона, неизвестна судьба 79 человек, передает ТВ Центр.

Сам подъезд расположен над аркой. По последним данным, в квартире прямо над ней и произошёл взрыв. Всё случилось в 6 утра по местному времени. Из аварийного здания люди выбирались через балконы, кого-то сотрудники МЧС спасали через окна. Из дома эвакуированы жители уцелевших подъездов. Открыты два пункта временного размещения.

В Магнитогорск прибыл губернатор Челябинской области. О ситуации проинформирован президент. По поручению Владимира Путина на место ЧП вылетели министр здравоохранения и глава МЧС. В аэропорту Жуковский готовы к отправке два санитарных борта Ил-76 и еще два самолета с оперативной группой спасателей. К ликвидации последствий  взрыва привлечены около 500 человек и 66 единиц техники.

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