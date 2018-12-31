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Австрия выступила за отмену антироссийских санкций

11:09
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Заявление сделал Себастьян Курц

Австрия не исключает отмены антироссийских санкций. Об этом в интервью журналистам заявил канцлер Себастьян Курц. Он добавил, что постепенное снятие ограничений возможно в случае реального прекращения огня в Донбассе. Глава австрийского правительства подчеркнул, что в урегулировании вопроса должен принимать активное участие Киев, передает "ТВ Центр".

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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