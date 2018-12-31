Президентская кампания на Украине началась со скандала

Неприятный сюрприз от Киева ожидает украинцев в новогоднюю ночь - массовые отключения света. Перебои могут коснуться всех, кто не успеет до 1 января подписать новые договора на электроэнергию, причём по повышенным тарифам. Тем временем в стране официально началась избирательная кампания перед президентскими выборами.

Демократия недоверия. Даже украинские политологи дают именно такое скандальное определение стартовавшей президентской кампании и последующим выборам. Которые, если действующему главе государства опять не померещится российская агрессия или что-нибудь еще, должны состояться 31 марта, передает "ТВ Центр".

"Президентом может стать человек, которого поддержит среди всего населения 15-20%. Во-первых, это вопрос легитимности такой власти. Во-вторых, это означает, что есть сразу 80-90% людей, которые изначально не доверяли этому человеку, не собирались голосовать, и как же они доверят ему правильное реформирования в стране после прихода к власти", - пояснил социолог Антон Грушецкий.

Рейтинги кандидатов в президенты близки к статистической погрешности. Впервые в истории Украина вошла в президентскую кампанию, не имея лидера. На данный момент о желании баллотироваться на главную должность в стране заявили четыре десятка человек. Из известных и медийных персон: экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, бывшая героем Украины, а ставшая врагом государства Надежда Савченко, лидер движения "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко, мэр Львова Андрей Садовый, шоумен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.

Последние два пока держат интригу и молчат, пойдут ли они на выборы. Но рейтинг весьма далеких от политики людей очень и очень близок к действующему президенту Порошенко - от 5 до 10%. Петра Алексевича готовы поддержать аж 10% населения. Даже весьма спорной и одиозной Юлии Тимошенко и то симпатизируют 17% украинцев. Это, конечно, первенство, но далеко не лидерство.

Впрочем, не только украинцам придется выбирать меньшее из двух зол. Президентской кампанией на Украине озадачен и Запад, видимо, порядком уставший от выходок и провокаций своего подопечного Петра Алексеевича. Да и сейчас никто не может предсказать, на что пойдет президент-олигарх, чтобы удержаться у власти.

О непопулярности Тимошенко пишут немецкие газеты. "На Западе порадовались бы победе кандидата от партии еврооптимистов, "Демократического альянса" или "Силы людей", но победа Тимошенко вероятней, хотя и у Порошенко есть шансы. Не исключено, что во втором туре выборов Тимошенко сможет обыграть какой-нибудь третий кандидат. Странам Запада необходимо критически подойти к "противоречивому" поведению Тимошенко в Верховной Раде", - заявили в focus.de.

Педантичным немцам не нравится популистская риторика, нереалистичные планы и неконструктивное поведение в Раде Юлии Тимошенко. Впрочем, украинский парламент должен обновиться осенью. Очередные выборы назначены на октябрь 2019 года. Нынешняя Рада не жизнеспособна, по мнению тех же, кто в ней заседает.

"Главная проблема этого парламента в том, что он военный. Он был избран на пике активной военной фазы. И там собрались люди, которых действительно на то время народ считал там нужными. Но когда страна начинает переходить на рельсы мирной жизни, возвращаться к мирной жизни, то этот парламент к такому не готов", - отметил кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко.

Рада этого созыва отличались разве что русофобскими законами, включая запрет русского языка как в здании самого парламента, так и повсеместными гонениями на сам язык и его носителей. Сейчас доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов достигла рекордных 92%. Вопрос, смогут ли украинцы, да и сами принимавшие эти законы депутаты, разобраться в том, что им вещают с экранов. Ведь на незнании или искажении "ридной мовы" на Украине засветились даже политики первого эшелона.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".