Тверская улица стала пешеходной

Прогуляться по главной улице столицы можно будет до 2 января

Яркие огни, гирлянды, новогодние ели и праздничное настроение. Москва полностью преобразилась. В городе ведутся последние приготовления к Новому году. Через несколько часов на центральной улице столицы откроется грандиозный фестиваль, передает "ТВ Центр".

С сегодняшнего дня и до второго января Тверская станет одним из центров праздничных гуляний. Готовили улицу к Новому году более двух тысяч специалистов. Мэр Москвы Сергей Собянин, накануне проверил оформление города.

Москвичей в новогодние праздники ждут сотни арт-объектов, концертов, мастер-классов и спортивных викторин. На Тверской развернется несколько тематических площадок, каждая из которых будет посвящена отдельному историческому периоду. На несколько дней центральная улица города станет пешеходной.