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Тверская улица стала пешеходной

12:09
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Прогуляться по главной улице столицы можно будет до 2 января

Яркие огни, гирлянды, новогодние ели и праздничное настроение. Москва полностью преобразилась. В городе ведутся последние приготовления к Новому году. Через несколько часов на центральной улице столицы откроется грандиозный фестиваль, передает "ТВ Центр".

С сегодняшнего дня и до второго января Тверская станет одним из центров праздничных гуляний. Готовили улицу к Новому году более двух тысяч специалистов. Мэр Москвы Сергей Собянин, накануне проверил оформление города.

Москвичей в новогодние праздники ждут сотни арт-объектов, концертов, мастер-классов и спортивных викторин. На Тверской развернется несколько тематических площадок, каждая из которых будет посвящена отдельному историческому периоду. На несколько дней центральная улица города станет пешеходной.

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