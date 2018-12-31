ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что ждет зрителей "ТВ Центра" в новогоднюю ночь

12:11
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Дмитрий Харатьян будет ведущим праздника

В столице пройдёт несколько праздничных фестивалей. Погрузиться в атмосферу чуда и волшебства можно почти на 80 праздничных площадках, где проходят конкурсы и спектакли, работают ёлочные базары.

"ТВ Центр" приглашает зрителей встретить праздник в компании нашего телеканала. В ночь с 31 декабря на 1 января - Новый год в прямом эфире "ТВ Центра".

На Поклонной горе в новогоднюю ночь всех зрителей нашего телеканала ждёт грандиозный концерт! Подарками будут любимые всеми артисты и музыкальные коллективы. 

Для праздника почти все готово. Организаторы обещают показать уникальное шоу и по своему масштабу, и по техническому уровню.

"Довольно много оборудования и у нас было очень мало времени на подготовку, очень стремительно, очень сложная декорация в этом году. Очень много светодиодной ленты – порядка двух километров будет обклеена вся декорация. С условиями таких морозов и холодов могу сказать, что это экстремальные условия", - рассказал технический директор праздника Дмитрий Климов. 

Главный сюрприз - на сцене в Новый год выступит звезда российской эстрады первой величины. Кто это будет, пока остается интригой. Все на площадке спрашивают об этом друг у друга.

Вести концерт в прямом эфире будут Дмитрий Харатьян и Екатерина Волкова, также в новогоднюю ночь будет принимать поздравления от москвичей выездная студия "ТВ Центра" на Тверской улице, а звезды поделятся своими пожеланиями в новогодней гостиной телеканала с Отаром Кушанашвили. Многие известные певцы и артисты, например,  Александр Розенбаум, Анна Семенович, Стас Пьеха, Валерий Сюткин на одну ночь станут корреспондентами нашего канала. И все это начнется за час до боя курантов -  в 23:00.

Главное сегодня
Актер Дмитрий Харатьян
Актер Дмитрий Харатьян
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.