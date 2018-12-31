Что ждет зрителей "ТВ Центра" в новогоднюю ночь

Дмитрий Харатьян будет ведущим праздника

В столице пройдёт несколько праздничных фестивалей. Погрузиться в атмосферу чуда и волшебства можно почти на 80 праздничных площадках, где проходят конкурсы и спектакли, работают ёлочные базары.

"ТВ Центр" приглашает зрителей встретить праздник в компании нашего телеканала. В ночь с 31 декабря на 1 января - Новый год в прямом эфире "ТВ Центра".

На Поклонной горе в новогоднюю ночь всех зрителей нашего телеканала ждёт грандиозный концерт! Подарками будут любимые всеми артисты и музыкальные коллективы.

Для праздника почти все готово. Организаторы обещают показать уникальное шоу и по своему масштабу, и по техническому уровню.

"Довольно много оборудования и у нас было очень мало времени на подготовку, очень стремительно, очень сложная декорация в этом году. Очень много светодиодной ленты – порядка двух километров будет обклеена вся декорация. С условиями таких морозов и холодов могу сказать, что это экстремальные условия", - рассказал технический директор праздника Дмитрий Климов.

Главный сюрприз - на сцене в Новый год выступит звезда российской эстрады первой величины. Кто это будет, пока остается интригой. Все на площадке спрашивают об этом друг у друга.

Вести концерт в прямом эфире будут Дмитрий Харатьян и Екатерина Волкова, также в новогоднюю ночь будет принимать поздравления от москвичей выездная студия "ТВ Центра" на Тверской улице, а звезды поделятся своими пожеланиями в новогодней гостиной телеканала с Отаром Кушанашвили. Многие известные певцы и артисты, например, Александр Розенбаум, Анна Семенович, Стас Пьеха, Валерий Сюткин на одну ночь станут корреспондентами нашего канала. И все это начнется за час до боя курантов - в 23:00.