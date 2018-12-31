Напуганные британцы массово меняют гражданство

200 тысяч человек обратились за новыми паспортами

В Великобритании растёт число желающих получить ирландские паспорта. В уходящем году за ними обратились 200 тысяч подданных Соединённого Королевства, передает "ТВ Центр".

По сравнению с прошлым годом цифры заметно выросли. Такой интерес связан с грядущим Brexit. Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Это значит, что граждане страны лишатся возможности свободно передвигаться по объединённой Европе и потеряют ряд других преференций. Многих такие перспективы испугали. А вот наличие ирландского гражданства позволит сохранить часть из них.