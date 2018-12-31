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Напуганные британцы массово меняют гражданство

11:52
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

200 тысяч человек обратились за новыми паспортами

В Великобритании растёт число желающих получить ирландские паспорта. В уходящем году за ними обратились 200 тысяч подданных Соединённого Королевства, передает "ТВ Центр".

По сравнению с прошлым годом цифры заметно выросли. Такой интерес связан с грядущим Brexit. Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Это значит, что граждане страны лишатся возможности свободно передвигаться по объединённой Европе и потеряют ряд других преференций. Многих такие перспективы испугали. А вот наличие ирландского гражданства позволит сохранить часть из них.

 

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Напуганные британцы массово меняют гражданство
Напуганные британцы массово меняют гражданство
Напуганные британцы массово меняют гражданство
Напуганные британцы массово меняют гражданство
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