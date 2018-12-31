Керчь и Симферополь соединила новая трасса

В сутки по трассе смогут проезжать 40 тысяч автомобилей

В Крыму открылось движение на первой очереди трассы "Таврида". Участок длиной почти 200 километров соединил Керчь и Симферополь, передает "ТВ Центр".

Открытие проходило поэтапно. Первый участок от Симферополя до Белогорска стал доступен для автотранспорта в субботу. В воскресенье рабочее движение открыли на следующем отрезке - до села Батальное.

Строительство "Тавриды" планируют завершить к 2020 году. По новому шоссе можно будет добраться напрямую от Керченского моста до Севастополя. До полного окончания работ на дороге будут действовать скоростные ограничения - 60 километров в час. В сутки по трассе смогут проезжать 40 тысяч автомобилей.