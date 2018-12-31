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Из Ирака вывезли 30 российских детей

11:42
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Малыши содержались в тюрьмах

В аэропорту Жуковский приземлился спец-борт. Он доставил из Багдада 30 российских детей. Некоторое время они содержались в иракских тюрьмах по вине их родителей, которые примкнули к террористическим организациям, передает "ТВ Центр".

Во время полёта малышей сопровождали врачи Всероссийского центра Экстренной медицины "Защита", психологи и уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова. В ближайшее время маленьких россиян доставят в Национальный центр здоровья для прохождения комплексного обследования. Сейчас формируются списки для возвращения следующей группы детей.

"Самая сложность будет с теми детьми, которые не родились на территории России, которые родились на территории Ирака и других государств. Здесь будут большие вопросы. Они самые маленькие. Возраст их до года, и достаточно тяжёлое состояние здоровья", - рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

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