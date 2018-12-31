"Страшно": Опубликовано видео с места обрушения подъезда в Магнитогорске

Жертвами обрушения стали четыре человека

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до четырех. По данным властей, под завалами могут находиться около 80 человек. В городе ввели режим ЧС. На месте обрушения работают более 500 спасателей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время телефонного разговора доложил Владимиру Путину о работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших. Уже известна основная версия причины ЧП.

Жуткие кадры из Магнитогорска, где около шести утра в обычном панельном доме, по предварительным данным МЧС и ФСБ, произошел взрыв бытового газа, обрушив целый подъезд. Очевидцы рассказывают, что слышали сильный хлопок, а выйдя на улицу обнаружили, что часть дома сложилась. Они первыми начали спасать людей, передает "ТВ Центр".

"Выскочила на балкон, увидела, дым и что плиты лежат..... страшно, страшно, страшно. Помогали, как могли", - рассказала местная жительница Наталья.

На месте трагедии до сих пор ведутся поисково-спасательные работы. Их осуществляют около 500 человек и 66 единиц техники. Количество пострадавших постоянно увеличивается. На данную минуту известно о четырех погибших и 12 пострадавших, четырех из них госпитализировали в местные клиники. Но это не окончательные цифры.

"Работы продолжаются. Они осложнены тем, что конструкций много, они тяжелые. Поэтому работы ведутся планомерно, дабы избежать гибели и травматизма личного состава, и чтобы сохранить жизни тех людей, которые находятся под завалами", - пояснил руководитель внештатной пресс-службы Магнитогорского спасательного гарнизона Алексей Кураев.

До сих пор неизвестна судьба еще более чем 70 человек. Они могут находиться под завалами. Возможно кого-то в этот момент просто не было дома. Эта информация сейчас проверяется. Жильцов трех соседних подъездов экстренно эвакуировали из-за опасности обрушения здания. Для них развернуты два пункта временного размещения. Они будут находиться там пока специалисты полностью не обследуют дом.

"Из Москвы подготовлен и в данный момент вылетает борт со специалистами Центроспаса и центра "Лидер", которые имеют и необходимое оборудование и опыт работы в таких условиях. Здесь развернута оперативная группа. Сейчас на месте работают эксперты по состоянию конструкции дома", - рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

О трагедии был немедленно проинформирован Владимир Путин. Президент уже дал поручение вылететь на место главе МЧС Евгению Зиничеву. А министру здравоохранения Веронике Скворцовой - подготовить все для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших. На месте сейчас продолжают работать спасатели и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Окончательно все станет понятно после того, как закончатся спасательные работы. После этого будет решаться и вопрос по поводу компенсаций. В том числе планируется и покупка квартир для тех, кто потерял свое жилье.



Александр Панюшкин, Илья Титов, "ТВ Центр".