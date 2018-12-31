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Живых не ждем: медики считают жертвами взрыва в Магнитогорске 8 десятков человек

12:16
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

В больнице не верят в чудо

В Магнитогорске из-под завалов  дома извлечены тела четырех человек. Среди жертв взрыва газа в многоэтажке две женщины и ребенок. Под обломками подъезда могут находиться до 79 человек. Однако медики не верят, что эти люди еще живы.
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"Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит", — заявил главврач горбольницы № 3 Михаил Щербаков.

Между тем на месте работают спасатели. Они проводят разбор завалов и занимаются поиском пострадавших. На месте развернут оперативный штаб МЧС, передает Znak.com.

Напомним, 31 декабря в шесть часов утра в одной из многоэтажек Магнитогорска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Обрушился один из подъездов девятиэтажного дома.

В рухнувшем подъезде было прописано 111 человек, 9 человек снимали жилье. К настоящему времени известна судьба 52 человек. Четверо погибли, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, 28 жильцов были вне дома и уже вышли на связь. 

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