Признавшийся в убийстве клиентки BlaBlaCar арестован

Мужчина заключен под стражу на два месяца

Мещанский суд Москвы арестовал Виталия Чикирева. Мужчина был попутчиком 29-летней Ирины Ахматовой, клиентки BlaBlaCar.

Чикирева обвиняют в убийстве девушки. Он заключен под стражу на два месяца - до 27 февраля 2019 года, передает РИА Новости.

Напомним, 23 декабря пропала водитель, выехавшая из центра Москвы в Тулу. Известно, что у метро на юге столицы в машину сел попутчик, нашедшийся через сервис BlaBlaCar. Сигнал телефона девушки исчез в районе Подольска. 29 декабря был задержан подозреваемый в убийстве водителя. Мужчина сознался в содеянном.