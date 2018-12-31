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Они наблюдают: зависший над военной базой НЛО сняли на видео

13:24
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Объект имел форму треугольника

Неопознанный летающий объект (НЛО) замечен в небе над военной авиабазой в американском штате Огайо. Загадочный аппарат завис над базой, потом сделал три круга и стремительно скрылся, улетев вверх. Явление сняли на видео.

Свидетели были ослеплены ярким светом НЛО. Многие заявили, что хоть подобное и происходило ранее в окрестностях базы, но так странно летающие объекты себя еще не вели. При этом эксперты предположили, что НЛО может быть следствием экспериментов военных США.

Уфологи же убеждены, что это настоящие НЛО, которыми управляют пришельцы, посещающие Землю. "Они наблюдают за нами, оценивают потенциал", - цитирует издание Express британского ученого.

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