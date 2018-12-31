Брака там я не видела: возмутительное заявление любовницы Петросяна

Брухунова назвала 73-летнего артиста ребенком

Любовница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила больше не молчать. Женщина сделала заявление об отношениях с юмористом.

По словам Брухуновой, все началось с того, что ее общение с Петросяном вышло за рамки рабочих. Девушке так нравилось трудиться рядом с юмористом, что свободное время она не хотела посвящать себе. Вместо встречи с друзьями или походу в магазин Татьяна стала помогать Евгению Вагановичу по хозяйству, потому что в быту он, по словам девушки, "абсолютный ребенок".

"Когда пришла к Евгению Вагановичу, то лично я брака не видела, а видела партнерские отношения, уважительные и доверительные, но брака и любви я не видела", - заявила Брухунова на шоу Первого канала.

При этом Татьяна отметила, что сейчас самое главное для нее - это здоровье Петросяна. "Я должна Евгения Вагановича не то что омолодить, но не дать возможности расслабиться. Он должен выходить на сцену, пока будет биться сердце", - пояснила муза юмориста.

О детях и свадьбе, по словам Брухуновой, Петросян пока не думает. "На данный момент официального предложения не поступало, честное слово", - поделилась Татьяна.

Поклонники юмориста были возмущены заявлением девушки. Многие сочли, что она лукавит. В соцсети на странице Петросяна десятки фанатов попросили артиста быть осторожным с молодой музой и не терять разум.