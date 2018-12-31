Попутчик из BlaBlaCar закопал тело убитой девушки-водителя в лесу под Москвой

Преступник указал точное место, где спрятал труп

Арестованный за убийство девушки-водителя из BlaBlaCar шокировал очередным признанием. Мужчина сообщил, что закопал тело Ирины Ахматовой в подмосковном лесу.

Он указал точное место, где спрятал труп. В указанный район уже выехали оперативники и криминалисты. Информация проверяется.

Уголовное дело об убийстве водителя пассажиром передано в центральный аппарат Следственного комитета. Как рассказала представитель ведомства Светлана Петренко, к расследованию подключили самых опытных сотрудников, пишет "Российская газета".

Напомним, 23 декабря Ирина Ахматова выехала из Москвы в Тулу. Возле одной из станций метро на юге столицы девушка взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. С того момента Ирина пропала. Через несколько дней ее автомобиль нашли в Ярославле. Машина была вымыта, с нее сняли номера.

29 декабря правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Мужчина во всем сознался. 31 декабря его взяли под арест.