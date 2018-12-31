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Шокирующие признания выживших при обрушении дома в Магнитогорске

15:41
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Люди спаслись чудом

По уточненным данным, после взрыва газа в магнитогорской многоэтажке неизвестна судьба 38 человек.  "Это относительно прописанных, кто по факту там находился - это трудно сказать", - сообщил  мэр города Сергей Бердников.

Между тем выжившие рассказали о произошедшем. "Мы спали все, вдруг какой-то хлопок, все посыпалось, вынесло дверь, гарь пошла. Мы выбили решетки и полезли на крышу магазина", - рассказала жительница 320-й квартиры. Рухнувший подъезд находился на другой стороне ее дома.
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Другим жильцам трагедии удалось избежать лишь чудом, пишет Znak.com. "В ночь на 31 января проснулись от грохота, выглянули в окно и увидели белый дым и почувствовали сильный запах гари. Испугавшись, выбежали на улицу, после чего подъезд обрушился", - шокировали признанием выжившие. 

Напомним, 31 декабря рано утром в одной из многоэтажек Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. После чего обрушился подъезд. По последним данным, четыре человека погибли, четверо госпитализированы. На месте работают спасатели. В Магнитогорск прибыли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава МЧС Евгений Зиничев.

 

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