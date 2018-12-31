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Взрыв в Магнитогорске изменил планы Путина

15:53
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Президент встретится с пострадавшими и руководством региона

Владимир Путин экстренно прилетел в Магнитогорск. Он направился к месту трагедии. Кроме того
президент посетит пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке, а также обсудит ЧП с руководством региона. 

По данным СМИ, глава государства отменил запланированное ранее новогоднее обращение к россиянам. Он выступит с речью из Магнитогорска. Эти данные не подтвердили, но и не опровергли в Кремле.
Шокирующие признания выживших при обрушении дома в Магнитогорске

Напомним, 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, передает "Интерфакс". С места ЧП эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 38 человек.

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