Взрыв в Магнитогорске изменил планы Путина

Президент встретится с пострадавшими и руководством региона

Владимир Путин экстренно прилетел в Магнитогорск. Он направился к месту трагедии. Кроме того

президент посетит пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке, а также обсудит ЧП с руководством региона.

По данным СМИ, глава государства отменил запланированное ранее новогоднее обращение к россиянам. Он выступит с речью из Магнитогорска. Эти данные не подтвердили, но и не опровергли в Кремле.

Напомним, 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, передает "Интерфакс". С места ЧП эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 38 человек.