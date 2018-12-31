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Собянин поздравил москвичей с Новым годом

16:20
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Мэр столицы назвал прошедший год успешным

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и подвел итоги года уходящего. По словам мэра, 2018-й выдался для Москвы непростым, но успешным. Обращение Собянина опубликовано на его официальной странице в YouTube.

"Город набрал хорошую динамику развития, стал действительно одним из лучших городов на планете. Буду делать всё, чтобы не снижать темпов, и искренне надеюсь на вашу поддержку", - отметил мэр.

Сергей Собянин напомнил, что в уходящем году он прошел самый главный экзамен - выборы мэра. "Это стало высокой оценкой большой работы всех предыдущих лет", - заявил он.

Также в числе важных для города событий мэр отметил прошедший мундиаль. "Мы достойно провели одно из самых масштабных мировых мероприятий - футбольный чемпионат, и что особенно приятно - наши футболисты показали себя значительно лучше, чем мы от них ожидали", - добавил Собянин.

Мэр пожелал, чтобы новый год принес всем уверенность в завтрашнем дне, здоровье и доброе настроение. "С праздником, друзья, с Новым годом!" - сказал Собянин.

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